В Уфе продолжается работа по устранению последствий ливня

У жителей дома № 6 по улице Пархоменко стихия буквально затопила дом и сделала непригодным для проживания.



В доме семьи Мулюковых сейчас грязь, сырость и полный беспорядок. Мебель, одежда и домашние вещи пришли в негодность.





Возвращаться в этот дом с женой и двумя детьми уфимец не собирается - жить здесь невозможно.





«Чтобы просушить этот дом необходимо сколько средств, усилий, чтоб это все вычистить, тоже нужны и средства, и усилия. Здесь света нет, нет отопления, как он просохнет?», - возмущается житель дома №6 по улице Пархоменко в Уфе Тимур Мулюков.



Баню, которая находилась во дворе, смыло в овраг. А где сейчас находится туалет, люди даже не представляют.



Сотрудники коммунальных служб помогают жителям вывозить мусор и засыпают размытую территорию гравийной смесью.



Люди считают, что песок и гравий смоет при дожде. По их словам, вода в Сутолоке, которая протекает поблизости, периодически поднимается из-за мусора.



По словам местных жителей, причина всех несчастий - вот эта дренажная труба. Сейчас она засорена и не справляется с потоком сточных вод.



В доме № 40 по улице Российской стихия проникла в помещения сквозь прохудившуюся крышу. От огромного потока воды размыло штукатурку на потолке квартир.





«Рухнула из-за воды. Два ведра с пола собрали воды, телевизор перегорел, его водой залило. В туалете тоже штукатурка обвалилась. Просто опасно находиться здесь», - говорит житель дома №40 по улице Российской Анатолий Котов.



Сотрудники УЖХ Орджоникидзевского района выехали на место и починили шифер на кровле.





«В весенне-летний период поступило порядка пяти заявок от жителей данного дома на ремонт кровли. В летний период работы со стороны двора были выполнены, то есть, заменен шифер на новый. Со стороны красной линии, с улицы Львовской работы будут выполнены на этой неделе», - заверила нас специалист пресс-службы ОАО УЖХ Орджоникидзевского района Эльмира Гареева.

Для того чтобы устранить все последствия стихии в городе, понадобится ни один день. Людям, пострадавшим от ливня, необходимо написать заявления в адрес управляющих компаний.

7 сентября