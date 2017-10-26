В Уфе продолжается республиканский фестиваль рабочих профессии "ПрофФест"

Сегодня в рамках проекта для школьников провели мастер-классы и тренинги.

Посетители выставки могли ознакомиться с различными профессиями. На интерактивной площадке десятки организаций установили спецтехнику и оборудование. Ребята имели возможность задать работодателям все интересующие вопросы, опробовать себя в качестве токаря, кулинара, флориста, врача и других специалистов. По мнению экспертов, такой подход может положительно повлиять на выбор профессии будущих выпускников школ.



«Наша основная задача - показать детям, что это такое сегодня - рабочая профессия. На самом деле, работа на станке требует самой высокой квалификации, любви, знания в информатике, математике, физике», - говорит директор «Уфимского машиностроительного колледжа» Александр Рудаков.

26 октября

Значимость рабочих профессий обсудили на пленарном заседании. Собравшиеся считают, что именно эти специальности наиболее востребованы на рынке труда.