#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Уфе продолжается республиканский фестиваль рабочих профессии "ПрофФест"

В Уфе продолжается республиканский фестиваль рабочих профессии "ПрофФест"

Сегодня в рамках проекта для школьников провели мастер-классы и тренинги.

 

Посетители выставки могли ознакомиться с различными профессиями. На интерактивной площадке десятки организаций установили спецтехнику и оборудование. Ребята имели возможность задать работодателям все интересующие вопросы, опробовать себя в качестве токаря, кулинара, флориста, врача и других специалистов. По мнению экспертов, такой подход может положительно повлиять на выбор профессии будущих выпускников школ.

«Наша основная задача - показать детям, что это такое сегодня - рабочая профессия. На самом деле, работа на станке требует самой высокой квалификации, любви, знания в информатике, математике, физике», - говорит директор «Уфимского машиностроительного колледжа» Александр Рудаков.


Значимость рабочих профессий обсудили на пленарном заседании. Собравшиеся считают, что именно эти специальности наиболее востребованы на рынке труда.

Автор: Эрика Нажимова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости