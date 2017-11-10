В Уфе продолжается сбор средств учителю начальных классов Татьяне Гришиной

О ней мы рассказывали в эфире в октябре. Педагог страдает раком крови и ей требуется сложная операция по пересадке костного мозга. В эту субботу в школе № 85 состоится благотворительная ярмарка и сбор макулатуры. Вырученные средства пойдут на оплату лечения в Санкт-Петербурге.

Напомним, в течение года родители учеников и коллеги женщины сдавали донорскую кровь. Жизнь уфимки поддерживают лекарственные препараты и химиотерапия. Сейчас педагогу срочно необходима пересадка костного мозга. Ее могут провести в одной из клиник Санкт-Петербурга. Процедура дорогостоящая - от 1,5 до 2 миллионов рублей. Родные Татьяны Гришиной обращаются ко всем неравнодушным принять участие в благотворительной акции и помочь собрать эту сумму. На сегодня уфимцы, в том числе и телезрители телеканала "Вся Уфа", перечислили на счет учительницы 278 тысяч рублей.





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(на имя Гришиной Татьяны Николаевны)

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10 ноября