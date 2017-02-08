В Уфе продолжается снос гаражей

Более 50 незаконных металлических гаражей снесли в Октябрьском районе Уфы с начала года. Об этом сообщили в районной администрации.
Особое внимание уделяется территориям, прилегающим к образовательным учреждениям. Освобожденные участки будут использоваться в качестве игровых или спортивных площадок. Власти напоминают, что владельцы боксов, которые получили уведомления, обязаны в срок самостоятельно демонтировать их за свой счет.
«Сегодня снесли четыре гаража. Еще два гаража мы снесли вблизи школы №17. Это бывший автогаражный кооператив, у которого закончился договор аренды. Ведутся работы по демонтажу металлических гаражей. И также мы снесли два гаража, там где начинается строительство жилых домов и под это строительство жилого дома готовим площадку», - говорит начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района Уфы Рина Юсупова.