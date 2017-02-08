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В Уфе продолжается снос гаражей

В Уфе продолжается снос гаражей

Более 50 незаконных металлических гаражей снесли в Октябрьском районе Уфы с начала года. Об этом сообщили в районной администрации.

Особое внимание уделяется территориям, прилегающим к образовательным учреждениям. Освобожденные участки будут использоваться в качестве игровых или спортивных площадок. Власти напоминают, что владельцы боксов, которые получили уведомления, обязаны в срок самостоятельно демонтировать их за свой счет.

«Сегодня снесли четыре гаража. Еще два гаража мы снесли вблизи школы №17. Это бывший автогаражный кооператив, у которого закончился договор аренды. Ведутся работы по демонтажу металлических гаражей. И также мы снесли два гаража, там где начинается строительство жилых домов и под это строительство жилого дома готовим площадку», - говорит начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района Уфы Рина Юсупова.


Кроме того, в Октябрьском районе столицы, как и во всех остальных, идет уборка снега. Накануне очищались улицы Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Баязита Бикбая. Коммунальные службы просят всех автомобилистов не парковать машины на обочинах, чтобы не создавать сложности по уборке снега для спецтехники.



Автор: Екатерина Тимиряева
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