В Уфе продолжаются акции в преддверии Дня Победы

Чтобы помнили. В преддверии празднования Дня Победы в Башкирском государственном педагогическом университете состоялась презентация новой виртуальной книги памяти «Бессмертный батальон». Волонтеры раздали георгиевские ленточки и объяснили людям как их нужно носить.

В преддверии Дня Победы в Башкирском государственном педагогическом университете создали книгу памяти «Бессмертный батальон». Студенты и преподаватели вуза в течение полугода собирали информацию о ветеранах Великой Отечественной войны. Получилось 600 историй о фронтовиках.

«На сегодняшний день Книга памяти в основном включила в себя страницы истории о ветеранах, которые являются родственниками наших студентов, выпускников, сотрудников, нашего профессорско-преподавательского состава. Но мы с большим удовольствием включаем туда также страницы и о других ветеранах, участниках великой отечественной и тружеников тыла», - говорит руководитель департамента «Открытый электронный университет» БГПУ Иван Сергиенко.

Книга существует в электронном виде, и в дальнейшем будет пополняться новыми страницами о людях, которые ковали Великую победу. О таких, как, например, доцент Баширского педуниверситета Фарит Сабирьянович Киреев. В 10-летнем возрасте он стал сиротой. Ему пришлось пережить все тяготы военного времени.

«В годы войны помню только одно - один раз в день что-то кушать. Больше ничего. То, что я видел, доченька, я никому, этого не пожелал. Прожить такую жизнь детскую и молодежную», - рассказывает ветеран ВОВ, кандидат исторических наук, доцент Фарит Киреев.

Во время акции волонтеры советовали людям, как нужно правильно носить символ победы.

Сегодня раздали более ста черно-оранжевых лент. Напомним, в Уфе в этом году планируется раздать около 13 тысяч символов Победы.

4 мая