В Уфе продолжаются Дни народного здоровья

В медицинских учреждениях проходят дни открытых дверей, выездные уроки здоровья, научные конференции. Сегодня в парке имени Ленина состоялся праздник, где все желающие могли получить консультацию специалистов и пройти обследование в передвижных медицинских модулях.

Измерять артериальное давление, делать электрокардиограмму, следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Каждый знает о необходимости регулярных обследований, но не все следуют рекомендациям врачей. Выездные акции удобны тем, что здесь можно быстро сдать анализы. Вместе с тем они доказали свою эффективность.

«Примерно порядка 10-12 % мы выявляем уже имеющиеся заболевания и порядка 30 % людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это крайне важно, потому что до тех пор, пока мы не начнем выявлять пациентов высокого риска, мы не сможем увеличить продолжительность жизни», - говорит главный врач Республиканского кардиологического центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РБ Ирина Николаева.

В Уфе на праздник здоровья в парк имени Ленина пришли сотни людей. Здесь обследовались и проконсультировались с врачами кардиоцентра и онкодиспансера.

Кроме того действовала мобильная станция переливания крови. Желающие могли узнать группу крови и резус-фактор, а также стать донорами.

«Я проходила мимо, гуляла с мамой и увидела, что тут сдают кровь. Первый раз сдаю кровь, решила сдать, тем более что здоровье позволяет», - сказала Гульшат Ханнанова.

В «Службе крови» отмечают, что такие акции помогают привлекать новых доноров. Если 10 лет назад ежедневно на станцию переливания крови приходило около 60 человек, то сейчас - не менее трехсот.

«Эти акции привлекают народ. До многих доходят сведения, что пострадавшие нуждаются в компонентах крови, поэтому приток доноров после выездных акций и во время самих акций увеличивается», - заключил главный врач Республиканской станции переливания крови Урал Султанбаев.

Дни народного здоровья проходят в республике четвертый год подряд. В поликлиниках организованы Дни открытых дверей, проводятся выездные консультации, спортивные мероприятия. По словам медиков, за это время уделить внимание своему здоровью сможет максимальное количество людей. А это, в свою очередь скажется, на положительной динамике в вопросах профилактики и раннего выявления заболеваний.

25 мая