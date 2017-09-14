В Уфе продолжаются комплексно-профилактические тренировки спасателей с другими экстренными службами города

В столичном машиностроительном колледже привычный учебный день прервал сигнал тревоги. Студентов и преподавателей эвакуировали.



Тревога оказалась лишь учебной. Сотрудники пожарной части и службы спасения проверили готовность колледжа на случай чрезвычайных ситуаций. Сначала учащимся предстояло справиться с угрозой химического выброса в атмосферу. Ведь здание находится в зоне риска, поблизости расположены промышленные объекты.



За считанные секунды студенты загерметизировали входные группы и запаслись масками. Но на этом практические занятия для учащихся не завершились.



Минутами позже студентам объявили о пожарной тревоге. Звуки сирен, спецмашины. По легенде учений, на одном из этажей произошло возгорание. В таком случае действия должны быть четко отработаны.



О подобных ситуациях ребята знают не понаслышке. Ведь еженедельно о правилах безопасности рассказывают на уроках ОБЖ. Тем не менее, закрепить теоретические знания на практике не будет лишним.



Представители экстренных служб объяснили учащимся детали своей деятельности. Для этого на площадке перед колледжем был развернут выставочный комплекс.



Это один из костюмов, в котором работают спасатели в зоне химического заражения. С этим и многим другим оборудованием смогли познакомиться студенты колледжа.



Проведенными учениями организаторы и студенты остались довольны, ведь главное, что к чрезвычайным ситуациям учащиеся теперь готовы.



Анастасия Платонова

14 сентября