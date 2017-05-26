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В Уфе продолжаются обработка парков и скверов от клещей и личинок комаров

В Уфе продолжаются обработка парков и скверов от клещей и личинок комаров

В Уфе обработка парков и скверов от клещей и личинок комаров продлится до середины июля. Работы завершены на 95%.

 

На сегодня от клещей обработали крупные городские парки Гафури, Якутова, Кашкадан и другие. После того, как завершится половодье, обработают территории официальных пляжей, которые сейчас затоплены. Обработку от комаров провели на мелких и временных водоемах Уфы. Это порядка 13 % от необходимого количества. На крупных водоемах планируется провести обработку чуть позже. Отметим, что для борьбы с комарами и клещами используются современные дезинфицирующие средства и технологии, безопасные для людей и животных. Работы проводятся в утренние часы, чтобы не доставлять горожанам неудобства.



Автор: Эрика Нажимова
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