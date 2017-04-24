В Уфе продолжаются споры вокруг стройки

Стройка, которая вызвала споры.В пятницу мы рассказали о конфликтной ситуации,которая сложилась вокруг строительства офисного здания по соседству с домами номер 17 и 19 по улице Хадии Давлетшиной. Местные жители боятся, что их дома разрушатся. Сегодня к нам в редакцию обратились представители застройщика и заказчика. Они, в свою очередь, считают, что опасения жильцов беспочвенны.

Жильцы домов № 17 и 19 по улице Хадии Давлешиной высказывают опасения.

В этом году по соседству появилась стройплощадка. Здесь планируют возвести четырехэтажное офисное здание. Люди опасаются, что из-за строительства их дома и вовсе разрушатся.

«Гора имеет уклон 25-30 градусов. Естественный уклон. Но этот уклон чреват для нашего дома. Плюс, если здесь начнут копать котлован, то здесь может произойти трагедия с домом: дал и так трещины», - говорит старший по дому №17 по улице Хадии Давлетшиной Алексей Тупицов.

Чтобы обезопасить себя, местные жители даже вышли на пикет. Между тем, застройщик уверяет, что поводов для опасений нет.

«Никакого опасения нет по поводу обрушения здания на Хадии Давлетшиной 19. Так как фундаментная плита отстоит на 11 метров от здания по Хадии Давлетшиной. Соответственно перепад всего 6 метров. Угол трения 56 градусов», - сказал главный инженер проекта Олег Горячев.

Кроме того, утверждают застройщики, при проектировании будущего здания они учли все условия, чтобы граждане, проживающие в соседних жилых домах, не чувствовали неудобств. Расстояние до строения составляет 13,5 метров.

«В этой таблице приведены параметры, по которым видно, что инсоляция обеспечена 2 часа 24 минуты, 3 часа 27 минут , 5 часов 24 минуты, 5 часов 21 минуту. То есть экспертиза инсоляции схема утверждена. Проект прошел экспертизу, нормы выполнены», - продолжил Олег Горячев.

Проект прошёл все необходимые процедуры - говорят заказчики строительства.

«Публичные слушания прошли в этом году 17 января. После этого глава Администрации Уфы Ялалов подписал нам разрешение на отклонение от параметров. Мы получили 15 апреля этого года получили разрешение на строительство и взяли ордер на установку забора», - заключил представитель заказчика проекта Ефим Краснов.

Сейчас представители застройщика и заказчика ведут переговоры с жителями близлежащих домов. Они надеются, что в результате удастся достигнуть соглашений, которые будут приемлемы для всех сторон.

24 апреля