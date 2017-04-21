В Уфе продолжаются субботники

Череда субботников стартовала ещё в прошлые выходные, но помешали проливные дожди - многие организации решили перенести мероприятие. Так что субботник носил ещё более массовый характер.

Войну мусору в этот день объявили и сотрудники столичной Администрации. За грабли и лопаты взялись более 50 человек. В порядок приводили парк Первомайский в микрорайоне Черниковка. Вместе с подчиненными убираться вышел и глава городской Администрации. Ирек Ялалов отметил, что любая помощь коммунальным службам важна и весома.

«Самое главное, чтобы повседневно любой житель, любой собственник, помещения или земли, здания сооружения бережно относился и содержал в чистоте и порядке свой объект, а субботник это больше воспитательная мера, человек, который вышел час-два на субботнике, потом задумается сорить или не сорить ему в этом городе», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

«В это же время кипела работа и в сквере «Волна» в Затоне. Наряду с местными жителями, на уборку территории вышли сотрудники Администрации района, депутаты Госсобрания-Курултая республики и городского совета.

«Мы такие же люди, как все остальные жители Ленинского района. Мы призываем всех: и жителей, в том числе всех приглашенных гостей внести свою частичку чистоты в наш парк любимый, сквер «Волна»,- сказал глава Администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин.

Этот сквер пользуется большой популярностью у жителей микрорайона.

Парк «Волна» - это уникальный парк. Потому что здесь уникальные корабельные сосны. Здесь невероятно чистый воздух. Это достояние нашего города.

Фронт работы большой. Участники экологической акции ворошили снег, убирали прошлогоднюю листву и накопившейся за зиму мусор.

«Каждый наводит чистоту в своем доме. Наша республика - наш дом. Мы обязаны просто выйти, и навести порядок и чистоту», - призывает заместитель министра ЖКХ РБ Юрий Палтусов.

«Хорошая традиция у нас в России и в РБ. Поэтому с удовольствием конечно с утра встал, позавтракал и с новой силой сюда на работу», - радостно говорит депутат Госсобрания - Курултая РБ Вячеслав Аброщенко.

Так совпало, что субботник пришелся на день рождения Земли. Это праздник отмечают по всему миру. А чистые уголки - самый лучший подарок для планеты.

«Сегодня Ленинский район, можно сказать, устроил праздник. Я думаю, это мероприятие очень хорошо пройдет. И действительно этот парк преобразиться», - выразил надежду заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин.

Подарок получили и птицы. По инициативе коллектива одного из фитнес - центров в парке появились 10 новых скворечников.

«Без птичек нашему лесу будет не очень хорошо. Птицы - они чистильщики», - заключила управляющая фитнес – клубом Алина Кузьмина.

Не остались в стороне от общегородской экологической акции и сотрудники телеканала «Вся Уфа». Журналисты, режиссеры, инженеры монтажа, телеведущие - все взялись за лопаты и грабли.

Для сотрудников телекомпания - словно второй дом. Поэтому порядок навели и в помещении. Теперь чистотой сияют рабочие места, окна и аппаратно- студийный блок. Всего час работы и улицы, парки дворы города преобразились до неузнаваемости. Остаётся надеяться, что это состояние сохранится достаточно долго.

22 апреля