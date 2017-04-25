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В Уфе произошел разлив мазута

На наш мессенджер WhatsApp пришло сообщение от жителей Ленинского района столицы. Люди бьют тревогу - их домам может грозить экологическая катастрофа из-за розлива мазута.

По словам местных жителей, на Союзной улице в Затоне находится заброшенный контейнер, куда сливались горюче-смазочные материалы от маломерных судов. Прошлой весной там произошел пожар, была нарушена герметичность. В резервуарах до сих пор остался мазут и другие нефтепродукты. При этом вода, вытекающая из реки Белой попадает внутрь, а после прохождения половодья нефтепродукты могут вылиться в окружающую среду. 

Известно, что сейчас ситуацией заинтересовались в Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуре.



Автор: Тимур Давлетов
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