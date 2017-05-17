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В Уфе произошла просадка грунта

Около часа назад на проспекте Октября в Уфе вблизи остановки транспорта «ГДК» произошла просадка грунта. Место происшествия огорожено, работают городские службы. И вот как инцидент прокомментировали в Администрации столицы.

«Инцидент стал следствием утечки на трубопроводе, находящемся на содержании ресурсоснабжающей организации ООО БашРТС. Когда в городе случаются подобные внештатные ситуации, муниципальные службы подключаются к их устранению вне зависимости от формы собственности организации. Поскольку от слаженных действий всех служб зависит безопасность жителей. Данная ситуация не стала исключением. Все необходимые службы оперативно прибыли на место. Пострадавших нет. Участок огорожен. Сотрудники ООО БашРТС приступили к устранению повреждения трубопровода. Ситуация полностью находится под контролем городских служб», - говорит начальник отдела пресс-службы Администрации Уфы Рената Салахова.

 



Автор: Екатерина Тимиряева
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