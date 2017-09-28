В Уфе проходит акция безопасности "Спасение в знании"

Сегодня в Уфе на территории крупных торговых центров проходит акция безопасности "Спасение в знании". Уфимцев и гостей столицы обучают оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, любой желающий может проверить, правильно ли он действует при получении команды "Газы!". Мероприятие приурочено к 85 годовщине гражданской обороны России.

На территории этого торгового комплекса сегодня многолюдно. Спасатели совместно с уфимцами и гостями столицы учились спасать человеческие жизни.



Искусственное дыхание, массаж сердца - элементарные знания, которые могут спасти жизнь. Навыки оказания первой помощи в этот день оттачивали посетители ТЦ. Любой желающий мог узнать универсальный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, а полученные знания здесь же смогли применить и на практике.





«Я думаю, что это очень полезно, так как многая часть населения не знает вообще ничего об этом, что делать в таких ситуациях, они могут начать паниковать и человек просто умрет не зная что случилось», - говорит Валентин Месяков.



По словам спасателей, имея в своем багаже эти знания, на месте происшествия люди будут чувствовать себя более уверенно. Ведь по статистике, первичная помощь оказывается людьми без специального образования.





«Всякая может быть ситуация, кто-то потерял сознание и не все знают как вести себя в данной ситуации. Позвонить и вызвать скорую помощь - это одно дело, но ведь вы можете помочь человеку, например, сделав тот же комплекс реанимационных мероприятий, поэтому все-таки для этого и делаем, чтобы все люди знали и умели оказывать помощь и помогать своим окружающим», - рассказывает начальник информационно-аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Уфы Яна Калинина.



Кроме того посетители торгового центра могли ознакомиться и со средствами индивидуальной защиты населения. Ведь сегодня это тема актуальна как никогда. За последнее десятилетие в мире произошло несколько крупных радиационных и химических катастроф. Не зря отечественные разработчики уделяют внимание модернизации средств индивидуальной защиты.





«На территории города находятся много заводов, при возникновении чрезвычайных ситуаций на которых может произойти ЧП скажем, все это может привести к заражению воздуха и это все может привести к тому, что человек сам не зная того, что произошла чрезвычайная ситуация сам может заразиться и может привести к летальному исходу в худшем случае, поэтому такие мероприятия я так полагаю необходимы», - заявил ведущий специалист по гражданской обороне службы спасения 112 Евгений Миндияров.



Акция безопасности "Спасение в знании" проходит сразу в нескольких торговых центрах Уфы. И по словам спасателей полученные знания помогут людям среагировать оперативно, и главное правильно, в случае возникновения реального ЧП.

28 сентября