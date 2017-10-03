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В Уфе проходит акция "Поздравь любимого учителя"

В Уфе проходит акция "Поздравь любимого учителя"

Она проводится по инициативе Башкирского государственного педуниверситета уже третий год подряд.

 

Все желающие могут поздравить своих преподавателей, отправив письмо или поздравительную открытку по почте. Для этого необходимо прийти в фойе второго учебного корпуса вуза по адресу: улица Октябрьской революции, 3а. Там работает мобильное отделение «Почты России». Помимо этого, горожане смогут сделать красочную фотографию у классной доски или записать видеопоздравление. Стоит отметить, что праздничные открытки с символикой вуза участники акции получат совершенно бесплатно.

 

В прошлом году жители Уфы отправили своим учителям более 3 тысяч открыток. Выездное отделение будет работать ежедневно до 6 октября с 11 до 17 часов. 

Автор: Эрика Нажимова
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