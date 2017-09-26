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В Уфе проходит благотворительная акция "Операция Улыбка"

В Уфе проходит благотворительная акция "Операция Улыбка"

В Уфе проходит благотворительная акция "Операция Улыбка", в рамках которой опытные хирурги страны и мира прооперируют 43 пациента с дефектами ротовой полости.

 

По статистике в Башкортостане ежегодно рождается около 200 детей с врожденными дефектами лица. Причиной таких пороков врачи называют генетическую предрасположенность, болезни, перенесенные мамой во время беременности и нехватку витаминов в утробе матери. Команда врачей - волонтеров приезжают в Уфу уже четвертый год подряд. В режиме нон-стоп всю рабочую неделю на двух операционных столах они принимают детей с так называемыми «волчьей пастью» и «заячьей губой». Самому юному пациент всего 7 месяцев, старшему - 16 лет. Причем, оперируют жителей не только нашей республики.



Автор: Ляйсан Закирова
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