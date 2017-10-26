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В Уфе проходит четвертая всероссийская научно-практическая конференция школьников и студентов "Финансовая грамотность"

В Уфе проходит четвертая всероссийская научно-практическая конференция школьников и студентов "Финансовая грамотность"

Событие объединило более 400 учащихся школ, колледжей и высших учебных заведений. Ребята представляют свои научные доклады, творческие проекты и театральные постановки, посвященные повышению финансовой грамотности и современным экономическим процессам. Многих интересует тема современных платежных систем и онлайн-валют.

«Моя тема называется новый финансовый инструмент - криптовалюта. Потому что многие думают, что это финансовая пирамида, а я считаю, что в скором времени не доллары, ни рубли будут, чтобы расплачиваться, а будет криптовалюта», - говорит ученик 6 «Б» класса гимназии №39 Уфы Эмиль Шайдуллин.

Организаторы уверены, что финансовые знания нужно давать в раннем школьном возрасте. Чтобы дети понимали, откуда берутся деньги, умели планировать свои расходы и научились откладывать средства.

Автор: Ляйсан Закирова
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