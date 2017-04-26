В Уфе проходит ежегодная вакцинация животных против бешенства

Принести кошку или собаку на процедуру можно в любую государственную dtnthbyfhye. лечебницу города. Это абсолютно бесплатно.



В ветеринарной клинике Беки впервые. Трехмесячного щенка Ильдар Халимов принес на вакцинацию против бешенства. Скоро вместе с питомцем он отправится в сад, а там от вирусов спасет только прививка, уверен молодой человек. Тем более что проводятся процедуры все бесплатно.



Беки породы лабрадор. Она очень дружелюбная, но пока среди чужих людей щенок чувствует себя неуверенно. Зато медику спокойное поведение животного только на руку.





Больше всего времени в такой процедуре уходит не на укол. Во избежании проблем со здоровьем, больному питомцу вакцинация не проводится. Поэтому для начала ветеринар должен измерить температуру тела пациента и провести клинический осмотр. Только после этого медик может приступать непосредственно к введению прививки в тело домашнего питомца.



А дома за 10 дней до похода в клинику животному необходимо дать спецпрепарат, который защитит иммунитет животного. К слову доза прививки от бешенства небольшая. Мелкой породе собак, щенкам и кошкам полагается 1 миллилитр, крупным псам 2.



В прошлом году вакцинацию прошли больше 20 тысяч кошек и собак по всему городу. По словам ветеринаров, основной поток, как правило, идет до конца апреля. Но даже если владельцы питомцев не успевают, ничего страшного. Сделать прививку от бешенства собаке или кошке можно абсолютно бесплатно в любой государственной ветстанции в любое время года.







Гульнара Ситдикова

26 апреля