В Уфе проходит форум «Космическая деятельность в регионах России»

Инфраструктуру для беспилотников, сверхточную навигацию и интеллектуальные системы мониторинга для регионов нашей страны представили в Уфе. Сегодня на одной из столичных площадок стартовал форум «Космическая деятельность в регионах России».

Открывая форум «Космическая деятельность в регионах России» Глава столичной Администрации отметил, что в Уфе активно внедряются космические технологии. Так, по словам Ирек Ялалова, почти вся городская коммунальная техника переведена на систему «ГЛОНАСС». Благодаря ей за 5 лет удалось сэкономить до 30 % горюче-смазочных материалов только на одном предприятии «ГОРСВЕТ». Кроме того в период весеннего половодья проводились работы по мониторингу зон подтопления.

«Паводковая ситуация в Республике Башкортостан, в частности в городе Уфе отслеживалась российской орбитальной спутниковой группировкой, методика получения и обработки космических снимков высокого разрешения позволило получить данные в паводковый период и оценить площади затопления территории, сегодня можно с уверенностью говорить о том, что глобальные спутниковые навигационные системы становятся важным элементом городской инфраструктуры», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

В рамках мероприятия специалисты Роскосмоса показали новейшие разработки в сфере навигации ГЛОНАСС и космического мониторинга. Эти системы созданы специально для развития экономики регионов России. С 2006 года они стоят на вооружении силовых ведомств, МВД и МЧС. Также беспилотники активно применяются на крупнейших предприятиях топливно-энергетического комплекса, в области геодезии и картографии.

«Всепогодность, простота в эксплуатации и конечно данная техника позволяет исключить человека из опасных ситуаций как, например мониторинг лесопожаров и также работу в ночное время суток и не при неблагоприятных условиях. Данными комплексами пользуются больше 10 лет, и скажем так, они работают от Камчатки до Калининграда, включая Нижневартовск, Крым и эти комплексы заявили себя эффективно», - говорит участник форума «Космическая деятельность в регионах России» Никита Захаров.

На сегодняшний день космическая отрасль становится одной из стратегических направлений нашего будущего. Их все чаще и больше внедряют в коммуникационные технологии и системы гражданского взаимодействия. А это значит, что сейчас происходит механизм упрощения глобальных процессов, который, несомненно, улучшит общественные взаимоотношения

8 июня