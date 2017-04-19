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В Уфе проходит конкурс творческих постановок "Дети рождаются жить"

В Уфе проходит конкурс творческих постановок "Дети рождаются жить"

Школьники начальных классов показывают свое актерское мастерство. Общая тема всех постановок - правила дорожного движения. В Уфе конкурс проходит во второй раз. Если в прошлом году в финал творческого состязания прошли 12 команд, то в этом году - 20. Главная цель конкурса - пропаганда правильного поведения на дорогах. Детям важно с самых ранних лет объяснять, как важно не нарушать ПДД, отметил главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов.

В течение 10 минут творческие коллективы показывают мини-спектакли, шуточные сценки и монологи на знания правил дорожного движения. Так, команды ребят со всего Башкортостана соревнуются за звание самых добросовестных пешеходов и призовые места.


Гульнара Ситдикова



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