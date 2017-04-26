В Уфе проходит конкурс «Золотой гребень — 2017»

В Уфе открылся семнадцатый городской конкурс «Золотой гребень — 2017». Лучшие специалисты со всей республики и других регионов страны соревнуются в парикмахерском и декоративном искусстве. Первыми свое мастерство показали участники номинации «Эстетическая косметология».

Конкурсант под вторым номером Галия Сакаева - косметолог из Уфы. В качестве участника на первенстве «Золотой гребень» девушка впервые. Планы у нее, что называется, «наполеоновские»: уйти с состязания красоты не только с новыми знаниями, но и с победой.

«Конкурс - это естественно, это нормально участие говорят принять. Но я всегда говорю: «Любой человек хочет получить первые места». У меня брашинк, чистка лица щеточками по гидрогелю. Ничего сложного нет. Это хорошая процедура», - говорит Галия Сакаева.

Претендентам на пальму первенства даются разные задания. Одни должны проделать чистку лица ультразвуком. Другие - массаж. Такие задачи стоят перед участниками в первый день конкурса в номинации «Эстетическая косметология». Также в состязании есть блоки: «Парикмахерское искусство», «Маникюр», «Ногтевой сервис» и «Визаж». Качество проделанной работы оценит профессиональное жюри.

Конкурс в Уфе проводится уже в 17 раз. Однако он всего лишь часть большого события. «Золотой гребень» проходит одновременно с выставкой «Дни красоты». С разных уголков Башкортостана съехались больше двухсот представителей бизнеса в сфере косметологии, чтобы поделиться с коллегами опытом работы, а посетителям рассказать о модных тенденциях в индустрии красоты.

Выставка «Золотой гребень» будет работать три дня. В пятницу запланирована торжественная церемония награждения победителей.



Гульнара Ситдикова

26 апреля