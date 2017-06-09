В Уфе проходит международная конференция по офтальмохирургии «Восток-Запад – 2017»

В этой небольшой комнате проходят сразу несколько операций по удалению катаракты. Вот только глаз не человеческий, а собачий. На нем офтальмологи из разных уголков мира оттачивают мастерство. Все происходящее транслируется в онлайн-режиме в театре оперы и балета - это и есть живая хирургия.

«Современная хирургия катаракты - это щадящая хирургия, через маленький разрез, где с помощью ультразвука, сначала дробится, потом удаляется вещество хрусталика и потом имплантируется искусственная интроокулярная линза», - говорит старший научный сотрудник отделения Витреоретинальной Тимур Гильманшин.

Вместо скальпеля лазерные лучи. Они проникают прямо сквозь роговицу глаза, расщепляют пораженный катарактой помутневший хрусталик. И тут же хирург заменяет его на искусственный, что позволит вновь вернуть четкость зрения. Работа ювелирная. Все расчеты до тысячной доли миллиметров берет на себя компьютер.

«Очень легко, педали тоже нормальные, все удобно, все контролируешь, защита есть своя, чтобы не повредить глаз, все нормально, все хорошо», - сказал врач-офтальмолог / Узбекистан Шукроп Искандаров.

На площадке театра оперы и балета сотни ученых, врачей, хирургов из Европы, Америки и стран ближнего зарубежья. Объединила их всех восьмая международная конференция по офтальмохирургии «Восток-Запад 2017».

«Операции на высшем уровне, в мире лучше не бывает я видел, что разработали очки для слепых, которые вообще не могут видеть, а при помощи ультразвуковых сигналов они вновь видят и ходят, им как бы звук передает о наличии препятствий, это новинка», - рассказывает профессор Дрезденского института/Германия Убэ Кэмф.

По традиции на форуме работает и выставка офтальмохирургии. Здесь можно увидеть самые последние разработки ведущих стран мира, а также проверить свое зрение. Например, в Индии разработали ручную фундус-камеру, которая за одну минуту может рассказать обо всех параметрах глаза. Раньше требовалось дорогостоящее оборудование, и минимум неделя времени. Аналогов в мире пока нет.

«Доктор, когда уже снимает он определяет, есть там какие-то проблемы, картинка как раз показывает, есть какие-то воспалительные процессы или какие-то заболевания», - заключил врач-офтальмолог/Индия Махеш.

Форум в Уфе продолжится 2 дня. Свои методы лечения глазных болезней покажут и расскажут еще несколько лучших офтальмологов планеты.

Насыщенная научная программа на этом не заканчивается. Сегодня будут представлены более сотни докладов. Лучших отметят дипломами. А сразу после этого офтальмологи вернутся обратно к пациентам. Возвращать зрение тем, кто, казалось бы, уже потерял его навсегда.

9 июня