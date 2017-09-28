В Уфе проходит международный форум «Мегаполис. Территория детства»

За последние пять лет количество детей-сирот в России сократилось почти в два раза. Сейчас их насчитывается порядка 60 тысяч. По мнению экспертов, таких результатов удалось добиться в том числе и за счет увеличения численности замещающих семей. Проблемы социального сиротства обсуждали сегодня на форуме "Мегаполис. Территория детства".
Около 300 детских правозащитников из разных уголков страны приехали в Уфу, чтобы обсудить причины социального сиротства. Международный форум «Мегаполис. Территория детства» в башкирской столице проходит в третий раз.
Круглые столы, заседания, мастер-классы. Каждое событие в рамках форума - площадка для обсуждения инновационных технологий и практик. Именно такой подход поможет улучшить положения детей, которые оказались в трудной ситуации.
«Тема профилактики социального сиротств, внедрение новых технологий. новых методов работы - актуально. Уфа стала такой площадкой, которая собирает на своей базе представителей разных регионов для обмена опытом», - говорит директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова.
«Сегодня ситуация должна кардинально поменяться. Потому что по новому федеральному законодательству учреждены теперь временные места. Дети у них максимально должны верунться в кровную семью, быть устроены, нацелены на вывод ребенка в социум - учатся в обычной школе, детском садике», - комментирует президент благотворительного фонда «Волонтеры – в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
«До конца года получат более 150 детей ключи от квартир. Это замечательное событие. Проблему решим и будем решать до тех пор пока будут такие дети в нашем обществе», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.