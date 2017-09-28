В Уфе проходит международный форум «Мегаполис. Территория детства»

За последние пять лет количество детей-сирот в России сократилось почти в два раза. Сейчас их насчитывается порядка 60 тысяч. По мнению экспертов, таких результатов удалось добиться в том числе и за счет увеличения численности замещающих семей. Проблемы социального сиротства обсуждали сегодня на форуме "Мегаполис. Территория детства".

Около 300 детских правозащитников из разных уголков страны приехали в Уфу, чтобы обсудить причины социального сиротства. Международный форум «Мегаполис. Территория детства» в башкирской столице проходит в третий раз.





«Тема профилактики социального сиротств, внедрение новых технологий. новых методов работы - актуально. Уфа стала такой площадкой, которая собирает на своей базе представителей разных регионов для обмена опытом», - говорит директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова.

«Сегодня ситуация должна кардинально поменяться. Потому что по новому федеральному законодательству учреждены теперь временные места. Дети у них максимально должны верунться в кровную семью, быть устроены, нацелены на вывод ребенка в социум - учатся в обычной школе, детском садике», - комментирует президент благотворительного фонда «Волонтеры – в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«До конца года получат более 150 детей ключи от квартир. Это замечательное событие. Проблему решим и будем решать до тех пор пока будут такие дети в нашем обществе», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

28 сентября

Круглые столы, заседания, мастер-классы. Каждое событие в рамках форума - площадка для обсуждения инновационных технологий и практик. Именно такой подход поможет улучшить положения детей, которые оказались в трудной ситуации.Важно сохранить семью, считают спикеры. Лучшая альтернатива детским домам – приемные родители. На сегодня в Уфе по такой схеме проживают около 300 детей. Более 200 ребят были усыновлены.Детей-сирот, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поддерживают на федеральном уровне. В частности, обеспечивают собственным жильем.Ирек Ялалов отметил, что работа в данном направлении продолжится. Сегодня 19 детей-сирот стали счастливыми обладателями ключей от собственных квартир в новых жилых домах в Кузнецовском затоне.Форум продлится до 29 сентября. Специалистам предстоит разобраться не только в вопросах поддержки, но и причинах, почему дети остаются одни. По статистике, 2/3 сирот - это ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации при живых родителях.