Повышают экологическую грамотность. В уфимских школах проходят открытые уроки на тему сохранения окружающей среды. Чем быстрее растёт население мегаполисов, тем настоятельнее звучит необходимость экономии природных ресурсов. И установка счётчиков - далеко не единственный вариант достижения цели. Порой бережливое отношение к окружающей среде можно привить на школьном уроке.



В Уфе проходит Неделя экологической грамотности. Во всех школах столицы проводятся "открытые уроки". Место учителя здесь занимают экологи различных предприятий города





«Команда из 50 профессиональных экологов совместно с Управлением образования проводит тематические уроки в учреждении общего и дополнительного образования , где специалисты рассказывают как себя вести чтобы не навредить природе. Рассказывают о своей работе, о том какие мероприятия проводят предприятия Уфы, чтобы всем нам жителям Уфы было комфортно жить в своем любимом городе», - говорит главный специалист отдела ЭиООС Администрации Уфы Юлия Косарева.

Открытый урок в гимназии №39 провела начальник отдела охраны окружающей среды предприятия "Уфаводоканал" Лилия Степанова. Дети смогли узнать, как содержимое природных водоёмов проходит очистку и каким образом попадает в наши квартиры.



Несмотря на свой юный возраст, ученики 1 "Б" Гимназии №39 уже знают что экологическая обстановка во многом зависит от человека. Педагоги говорят: такие открытые уроки проводятся здесь не впервые.





«Сейчас уже, буквально только за 1,5 месяца это у нас уже четвертый открытый экологический урок. Где очень большая информация детям дается. Но информация с продолжением. Вот мы заповедные острова провели, выбрали праздник белых медведей по экологическому графику и сейчас готовим этот праздник», - отмечает педагог дополнительного образования Зинаида Зыкова.



В этот день первоклашки узнали, что одна семья за год потребляет объем воды, соизмеримый с небольшим озером. И пообещали экономить воду, которая является важнейшим ресурсом. Завершился открытый урок театральной постановкой, которую дети подготовили для гостей.





Дамир Вахитов

14 апреля