В Уфе проходит профилактическая операция "Должник"

Госавтоинспекторы проверяют автомобилистов на наличие штрафов.

Операция стартовала 13 июня. За эти дни к административной ответственности привлечено 75 человек. Напомним, штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Нарушителям грозит штраф в двукратном размере от суммы неоплаченного долга либо административный арест до 15 суток. Профилактическая акция "Должник" продлится в Уфе до середины следующей недели, 21 июня. Инспекторы также напоминают автомобилистам, лишенным права управления транспортным средством, что нужно самостоятельно обращаться в ГИБДД, чтобы сдать водительское удостоверение, потому что срок действия лишения начинается с этого момента.





«Хотелось бы проинформировать граждан о том, что, если они лишены права управления, то обязанность сдачи водительского удостоверения возлагается на них. Многие граждане не знают этого и просто кладут свое водительское удостоверение в сервант дома и считают, что раз они не управляют транспортным средством, значит, они исполняют постановление. На самом деле, это не так. Потом спустя полтора года либо полгода, 3 месяца садятся за руль, считая, что срок у них истек. Их останавливают и привлекают к ответственности за управление транспортом, будучи лишенными прав», - уточнил начальник отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД России по Уфы Никита Дергунов.

16 июня