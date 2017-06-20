В Уфе проходит всероссийский чемпионат ФСИН России по легкоатлетическому кроссу

Уставную форму - в шкаф, спортивную на плечи. Больше 430 сотрудников ФСИН со всей России встретились в Уфе, чтобы принять участие в традиционных соревнованиях по легкой атлетике. Евгений Гурьев приехал из Саратова. Выпускник школы олимпийского резерва нацелен не просто на победу, в его планах попасть в сборную команду.





«В этом году мне повезло. Собираюсь ехать в Лос-Анджелес, штат Калифорния. С 6 по 16 августа у нас там будет чемпионат. Буду защищать наш флаг УФСИН России», - говорит сотрудник дежурной службы УФСИН России по Саратовской области, мастер спорта по легкой атлетике, бронзовый призер ФСИН России по кроссу 2009-2010 гг Евгений Гурьев.

Пропуск на старт - как на службе, после предъявления удостоверения. На ноге каждого участника - специальный датчик. Все строго. Чемпионат среди сотрудников - это не только способ выявить сильнейших, но и хорошая тренировка для выполнения ежедневных задач.





«Эти соревнования проводятся ежегодно, потому что включены в рамки спартакиады ФСИН, место проведения соревнования определяется также федеральной службой. Спорт, физическая подготовка любому человеку не вредит, а тем более сотруднику правоохранительных органов и в спартакиаду федеральной службы включаются только служебно-прикладные виды спорта - это рукопашный бой, кросс, стрельба, то есть, то что необходимо сотруднику при выполнении своих служебных обязанностей», - говорит заместитель начальника УФСИН по РБ, полковник внутренней службы Михаил Капустин.

Программа состязания включает бег по пересеченной местности на дистанциями 1000 и 3000 метров для женщин, а мужчины должны преодолеть 3 и 5 километров, а так же пробежать эстафету в формате "4 на 1000". Некоторые участники готовились к этому событию не один год.



Чемпионат продлиться до 24 июня. Тогда же объявят победителей и вручат заслуженные награды, а кто-то получит звания кандидатов и мастеров спорта.







Татьяна Машенцева

20 июня