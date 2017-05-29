В Уфе пропал пожилой мужчина

Родственники разыскивают пропавшего Теплова Юрия Викторовича. Он исчез 24 мая в Уфе и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

68-летний Юрий Теплов приехал из Нефтекамска вместе с матерью, чтобы положить её в больницу. Устроив женщину в НИИ глазных болезней, он отправился в район Южного автовокзала и планировал несколько дней оставаться в Уфе. С 24 мая родственники потеряли с ним связь. По их словам, мужчина страдает провалами в памяти. Особые приметы: был одет в синюю джинсовую куртку, темную рубашку, черные джинсы и темные кроссовки. Рост 174 сантиметра, среднего телосложения. Если вы что-то знаете о местонахождении Юрия Теплова, просим вас позвонить по телефонам: 89053573815, 89173436099 либо 02.

29 мая