В Уфе пропала пенсионерка

Родственники разыскивают пропавшую Клименко Зинаиду Николаевну. 78-летняя уфимка пропала в минувшую пятницу, 12 мая. С тех пор о ней ничего неизвестно.



Зинаида Клименко ушла из дома по улице Токарной в районе Телецентра. Особые приметы: рост около 150-ти сантиметров, глаза карие, волосы седые. Была одета в бежевую куртку, черные брюки и бежевые ботинки. Родственники просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Зинаиды Николаевны, позвонить по телефонам: 8-919-617-55-01, 8-937-308-07-21 или 02.





«Ушла днём и не вернулась. Мы уже в милицию подали заявление. Я вчера бегала, объявления расклеивала в этом частном секторе. У нее после онкологии память начала страдать. Может не помнить своих имени, фамилии и адреса проживания. Все, кто видел, знает о её местонахождении, просим позвонить по телефонам родственников», - обращается к неравнодушным родственница пропавшей Эльмира Фаткуллина.

15 мая