В Уфе просьбы жителей продолжают выполнять

31 мая в эфире нашего телеканала состоялась прямая линия с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. За два часа от горожан мы получили около 200 писем, более 130 сообщений на мессенджер WhatsApp, а также поступило несколько десятков звонков. Все вопросы глава столицы пообещал решить. Мы продолжаем следить, за тем, как выполняются поручения.

На прохудившуюся крышу жители дома номер 12 по улице Правды в Демском районе Уфы жаловались уже давно. По их словам в дождливую погоду с потолка начинает течь вода. В ситуации начала разбираться программа «Уфимский гордовой». Коммунальщики вступили в диалог с жильцами и пообещали выполнить ремонт в кратчайшие сроки.

31 мая люди, уставшие от сырости, обратились к главе столичной Администрации во время «Прямой линии», которая проходила в эфире нашего телеканала. И уже буквально на следующий день сотрудники управления коммунального хозяйства района приступили к ремонту крыши. Во двор стянулась спецтехника и рабочие.

«По данному дому у нас были обращения от жителей на протечку кровли. Провели текущий ремонт кровли, на данный момент все работы произведены», - сказал заместитель директора УЖХ Демского района Уфы Евгений Конюхов.

Однако, по словам местных жителей, дом все же нуждается в капитальном ремонте. В составленном списке - задачи по утеплению фасада здания, починке дымохода, замена окон.

Для того, чтобы выполнить капитальный ремонт, жителям нужно провести собрание и подать заявку в Управление коммунального хозяйства района. А пока, одной проблемой у уфимцев все же стало меньше. И жизнь стала комфортнее.

16 июня