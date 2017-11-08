В Уфе прошел ежегодный строевой смотр полицейских

В канун профессионального праздника более трехсот сотрудников органов внутренних дел промаршировали по площади Уфа-Арены.Возглавляют торжественное шествие сотрудники Полка патрульно-постовой службы. В этом году они раскрыли 700 преступлений, 35 из них - по горячим следам, пресекли свыше 47 тысяч административных правонарушений. За ними следуют сотрудники ДПС, которые круглосуточно несут службу на улицах столицы. Под звуки оркестра на площади перед спорткомплексом "Уфа - Арена" прошел весь личный состав сотрудников уфимского гарнизона полиции. Обращаясь к личному составу, министр МВД республики Роман Деев поблагодарил полицейских за профессионализм и отметил, что в республике ежегодно снижается количество зарегистрированных преступлений.
«Большое количество преступлений, 27 тысяч, раскрыли. Это самая лучшая профилактика, потому что тех людей, которые преступают закон, мы стараемся вовремя остановить. На территории республики оперативная обстановка не вызывает особых опасений», - говорит министр внутренних дел по РБ Роман Деев.
«Позвонил по телефону, предложил приобрести квартиру. Мы уже поняли по телефону, что это он. Мы его поймали с помощью полиции, с сотрудниками МВД», - рассказывает Алина Галиева.