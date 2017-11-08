В Уфе прошел ежегодный строевой смотр полицейских

В канун профессионального праздника более трехсот сотрудников органов внутренних дел промаршировали по площади Уфа-Арены.

«Большое количество преступлений, 27 тысяч, раскрыли. Это самая лучшая профилактика, потому что тех людей, которые преступают закон, мы стараемся вовремя остановить. На территории республики оперативная обстановка не вызывает особых опасений», - говорит министр внутренних дел по РБ Роман Деев.

«Позвонил по телефону, предложил приобрести квартиру. Мы уже поняли по телефону, что это он. Мы его поймали с помощью полиции, с сотрудниками МВД», - рассказывает Алина Галиева.

8 ноября

Возглавляют торжественное шествие сотрудники Полка патрульно-постовой службы. В этом году они раскрыли 700 преступлений, 35 из них - по горячим следам, пресекли свыше 47 тысяч административных правонарушений. За ними следуют сотрудники ДПС, которые круглосуточно несут службу на улицах столицы. Под звуки оркестра на площади перед спорткомплексом "Уфа - Арена" прошел весь личный состав сотрудников уфимского гарнизона полиции. Обращаясь к личному составу, министр МВД республики Роман Деев поблагодарил полицейских за профессионализм и отметил, что в республике ежегодно снижается количество зарегистрированных преступлений.За добросовестное исполнение служебных обязанностей министр МВД наградил особо отличившихся сотрудников ведомства. Награды получили и простые уфимцы, которые помогли раскрыть преступления. Риэлторы Светлана Султангареева и Алина Галиева вычислили мошенника, продававшего квартиры по поддельным документам.365 дней в году полицейские на страже общественного порядка. В будни и праздники они патрулируют улицы, следят, чтобы имущество и здоровье граждан было в сохранности, приходят на помощь в случае опасности. В министерстве внутренних дел республики также отмечают, что уровень доверия граждан к полиции растет. По итогам последних опросов общественного мнения он составил 85 %.