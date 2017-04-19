В Уфе прошел «Фестиваль прессы»

Акулы пера учат акулят. Сегодня в Башкирском государственном университете прошёл «Фестиаль прессы». В рамках этого мероприятия, ведущие и журналисты телеканала «Вся Уфа» провели для студентов журфака необычную лекцию. Мои коллеги рассказали о том, как делаются новости, чем живет современное телевидение и что значит любовь к профессии. Сами же студенты в долгу не остались и задавали порой весьма сложные вопросы.

На таких лекциях вопросы чаще звучат не от преподавателей, а от студентов. Кафедра журналистики Башкирского Государственного Университета богата амбициозными и весьма любопытными студентами. Через год-два они поменяют дипломы на трудовые книжки. А пока собрать багаж знаний им помогают опытные журналисты. Так, директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова призвала учащихся вуза уже со студенческой скамьи найти свое место в медиапространстве.

«Для нас уже 19-20 лет это уже состоявшийся журналист, в члены союза журналистов принимают с 18 лет», - говорит директор МУП ПЦ «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

Студенты спрашивали, как хорошо выглядеть в кадре, как бороться с волнением в прямом эфире и тяжело ли устроиться работать на телевидение. Эта лекция стала творческой дискуссией. Как оказалось, будущих акул пера больше интересуют журналистские расследования и справедливость.

«На самом деле я была в полном восторге, я сейчас пишущий журналист и телевидение я забросила давным-давно и сейчас вот эта нотка эйфории, что вот оно мое родное, я очень по нему соскучилась и потрясающая была атмосфера», - рассказала студентка Факультета башкирской филологии и журналистики БГУ Карина Арсланова.

«Все понятно, хотела бы все-таки на своей шкуре прочувствовать всю эту атмосферу изнутри, этот единственный и не разгаданный вопрос, поэтому как-нибудь к вам приду», - обещала студентка Факультета башкирской филологии и журналистики БГУ Карина Мамаева.

Факультет башкирской филологии и журналистики готовит не только ведущих и корреспондентов, но преподавателей башкирского, русского, английского языков. А студенты кафедры востоковедения и африканистики изучают арабский, персидский, турецкий и китайский языки. Многие известные журналисты республики свой профессиональный путь начинали студентами БГУ.

«Талант можно улучшать или шлифовать, это дается Богом, а наша задача значит, а наша задача научить азам будущей профессии. Я наблюдаю, мы в 89 году открыли отделение журналистики, а там такой был наплыв, много было талантливых, там все шли на госбюджет», - вспоминает декан Факультета башкирской филологии и журналистики БГУ Риф Ахмадиев.

Сегодня требования по подготовке будущих «акул пера» изменились. Они стали жестче. В первую очередь это касается того, когда необходимо начинать близкое знакомство с профессией.

Как выяснилось в ходе опроса, большинство студентов журфака учатся не для того, чтобы просто получить заветный документ о высшем образовании. Каждый из них мечтает добиться своего успеха - кто-то, работая в пресс-службе, а кто-то - непосредственно на телевидении.

19 апреля