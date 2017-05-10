В Уфе прошел фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!»

Творчество как стимул для жизни. В уфимском Городском дворце культуры сегодня состоялся традиционный фестиваль среди людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!»

На сцене Городского дворца культуры Уфы - люди преклонного возраста. В нарядных костюмах полные задора и энергии бабушки и дедушки поют и танцуют. Они в очередной раз доказывают, что возраст - не помеха, а наоборот - именно на пенсии и раскрывается творческий потенциал человека. Возраст участников - 55 лет и старше. Лучшие среди них будут участвовать в Гала-концерте республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения. Он, по традиции, пройдет в октябре, в Международный День пожилых людей. Но это не самое главное, считают участники.

В республиканском фестивале «Я люблю тебя, жизнь!» в Уфе принимают участие 23 творческих коллектива со всей столицы.

«У нас город Уфа - является участником конкурса «Города, где старость в радость. Город для всех возрастов» Всемирной организации здравоохранения. То есть наши ветераны, которых насчитывается 276 тысяч в миллионном городе, они ведут активный образ жизни, и мы стараемся в этом им помочь», - рассказывает начальник Социально-гуманитарного управления Администрации Уфы Светлана Галеева.

Татьяна Сданчук на протяжении нескольких лет занимается машинной вышивкой. Работа очень кропотливая и требует от рукодельницы особого внимания, усидчивости и, конечно же, много свободного времени. Женщина признается, творческий потенциал у нее раскрылся именно тогда, когда она вышла на пенсию. Другая рукодельница Ирина Гилязева мастерит необходимые в обиходе вещи из совсем ненужных. К примеру, эти тапочки изготовлены из пакетов.

«Рукодельничаю я всегда. Просто на пенсии времени стало намного больше и появилось возможность больше из интернета идей черпать. например сейчас очень много пакетов полиэтиленовых после покупок Их жалко выкидывать и вот одна из идей – тапочки», - рассказывает участница общественной организации «грани мастерства» (Орджоникидзевский район) Ирина Гилязева.

Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!» проходит в Уфе в пятый раз. По мнению организаторов, сотни людей преклонного возраста находят здесь новых друзей, а это значит, что впереди еще много интересного.

10 мая