В Уфе прошел конкурс рисунка "Мое хобби в рекламе"

Представители республиканского управления ФАС рассказали ученикам лицея №6 о том, как продвигать товары и услуги. Свои знания ребята закрепили в конкурсе рисунков.



Цветок, который дает вкуснейший мед, или резиновый корабль, в котором можно путешествовать по всему миру - это лишь малая часть того, о чем мечтают ученики с первого по четвертый класс лицея № 6 Уфы. В рамках конкурса детского рисунка "Мое хобби в рекламе" ребята нарисовали желания на асфальте.



Сотрудники Башкортостанской антимонопольной службы рассказали ребятам о том, как претворить свои мечты в жизнь.





«Одной из целей нашего конкурса это было рассказать детям что такое реклама, что такое конкуренция, как они между собой связаны чем занимается, в том числе наше управление, какие функции. Ну и плюс, дети поняли, как работает реклама, на кого она рассчитана и как она действует», - говорит главный специалист-эксперт отдела взаимодействия с госорганами аналитической работы и рекламы Башкортостанской ФАС Алена Татаринова.

Хотя пока детские желания нарисованы только на асфальте, ребята смогут их воплотить во взрослой жизни, если будут следовать правилам торговли и рекламы.

19 июня