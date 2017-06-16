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В Уфе прошел конкурс рисунка "Мое хобби в рекламе"

Представители республиканского управления ФАС рассказали ученикам лицея №6 о том, как продвигать товары и услуги. Свои знания ребята закрепили в конкурсе рисунков.


Цветок, который дает вкуснейший мед, или резиновый корабль, в котором можно путешествовать по всему миру - это лишь малая часть того, о чем мечтают ученики с первого по четвертый класс лицея № 6 Уфы. В рамках конкурса детского рисунка "Мое хобби в рекламе" ребята нарисовали желания на асфальте.

Сотрудники Башкортостанской антимонопольной службы рассказали ребятам о том, как претворить свои мечты в жизнь.

«Одной из целей нашего конкурса это было рассказать детям что такое реклама, что такое конкуренция, как они между собой связаны чем занимается, в том числе наше управление, какие функции. Ну и плюс, дети поняли, как работает реклама, на кого она рассчитана и как она действует», - говорит главный специалист-эксперт отдела взаимодействия с госорганами аналитической работы и рекламы Башкортостанской ФАС Алена Татаринова.

Хотя пока детские желания нарисованы только на асфальте, ребята смогут их воплотить во взрослой жизни, если будут следовать правилам торговли и рекламы.



Автор: Эрика Нажимова
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