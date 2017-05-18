В Уфе прошел концерт звезд уфимского «Фейсбука»

Благотворительный концерт звезд уфимского «Фейсбука» состоялся в Уфе. Интересно, что на сцену выходили и наши бывшие коллеги. Те, кто начинал карьеру в телекомпании «Вся Уфа».

Дети — цветы жизни. И многие из них нуждаются в особом внимании. В Уфе состоялся благотворительный проект — «КОНЦЕРТ ЗВЕЗД УФИМСКОГО ФЕЙСБУКА». Средства, вырученные от мероприятия, пойдут на помощь детям с неизлечимыми болезнями. Этот концерт по праву можно назвать одним из самых трогательных событий нынешней весны. Его участники — известные люди города, и те, кто не остался в стороне и пришел поддержать детишек с непростой судьбой

«Вопрос на самом деле не в тусовке, вопрос в том что несколько талантливых или не очень, но известных людей города решили объединиться и приложить усилия для того чтобы помочь двум ребятишкам и облегчить их страдания», - говорит гость концерта Дамир Сафаров.

Следует добавить, что благотворительность и меценатство в Уфе уже имеет богатую историю. Однако само название - «Звезды уфимского «Фейсбука» привлекло внимание задолго до самого мероприятия. Кто же все эти звезды и почему именно «Фейсбука»?

«Как и любой житель республики не мог пропустить возможность сделать что-то доброе. Потратить, в конце концов, эти 500 рублей которые пойдут на благое дело. Поэтому в следующий раз давайте расширяться — делать не только звезд, но и обычных людей приглашать. И вообще давайте сделаем республиканский сабантуй доброты. Пускай на мероприятии перетягивание канат, куреш... в общем, все в нашем стиле. Просто под эгидой благотворительности. Мы же можем в понедельник на работу выходить в благотворительных целях. Давайте выходить за рамки этого «Фейсбука», - сказал блогер Андрей Черепков.

Музыка, эмоции, творческие выступления, и теплые слова поддержки родителям, которые прошли и продолжают проходить через мучительный процесс лечения и адаптации. Этот вечер наполнился удивительной атмосферой. И, кажется, что весь мир стал чуточку лучше.

18 мая