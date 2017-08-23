В Уфе прошел Кулинарный баттл среди известных людей нашего города

Телеведущие, блоггеры, музыканты и чиновники примерили поварской фартук.

Вечер неполитической кухни - это кулинарная битва медийных персон столицы. Подготовиться заранее участники поединка не могли, организаторы до последнего держали в секрете все условия.





«Организаторы хранят тайну и не рассказывают что будет. Они сказали что, что-то надо будет готовить с кем-то из чего-то, но пообещали все рассказать, после начала. Я довольно скромно оцениваю свои кулинарные таланты, но людям нравится. Я неплохо бывает готовлю», - говорит руководитель агентства «BIG D» Дмитрий Эйгенсон.



Как только участники получили фартуки все стало ясно. Кулинарный баттл рассчитан всего на 30 минут. За это время из предложенного набора продуктов двум командам предстояло приготовить три блюда - одну закуску, один салат и одно горячее.



На пути к победе все средства хороши. Кто-то перебирал в голове рецепты, а кто-то полагался на удачу и не забыл прихватить с собой талисман.





«Я только на него и рассчитываю это заговоренный нож специальный, он из мягкой углеродистой стали, у него есть чехол из кожи молодого дерматина и он обошелся мне в 600 рублей, это очень дорогой нож я его храню как память», - улыбается директор ИА «Медиакорсеть» Шамиль Валеев.

Директор столичного телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова на своей кухне отвечала за приготовление греческого салата. Команда решила, что это самая кропотливая работа.



Несмотря на то, что в этот день кухней руководили не профессиональные повара, по качеству меню не уступало предложениям дорогих ресторанов.



В ходе кулинарного поединка разрешалось пользоваться интернетом и консультацией профессионального шеф-повара. Но можно было и полностью отдаться своей фантазии.





Самая сложная, но вкусная работа досталась членам жюри. На их плечи легло право оценить готовые блюда команд. Как признаются судьи, это работа не из легких.





«Пока абсолютно непонятно кто победит. Потому что, у одних есть прикольное блюдо фетучини с креветками. А здесь очень смешное блюдо - нехаляльные суши со свининой. Поэтому здесь оригинально, здесь вкусно. Посмотрим, кто выиграет», - говорит блоггер и член жюри Раис Габитов.

По итогам, одной из команд победу принесло коронное блюдо - нехаляльные роллы. Все участники признаются, что баттл был вкусным и запоминающимся.





Дамир Вахитов

23 августа