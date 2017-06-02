В Уфе прошел масштабный спортивный праздник «Велодетство»

Двухколесный транспорт - лучший друг всех уфимских детей. Под таким лозунгом в столице прошел масштабный спортивный праздник «Велодетство». Проливной дождь не спугнул даже самых маленьких участников соревнований - все достойно дошли до финиша.

Богдан Наумов и Богдан Фаткуллин - закадычные друзья. Вместе ходят в детский сад, играют во дворе и вместе пришли на спортивные соревнования. Дождь виртуозам вождения двухколесного транспорта нипочем. Главное - боевой настрой.

«На поворотах надо тормозить. А потом заезжать. Дождик не самое главное, главное покататься!», - говорят участники спортивного праздника «Велодетство» Богдан Наумов и Богдан Фаткуллин.

Спортивный праздник «Велодество» объединил всех уфимских малышей, у кого есть личный транспорт: беговел, самокат или велосипед. Возраст участников от 2 до 14 лет. Детям предстояло пройти трассу с препятствиями и дистанцию на скорость.

Кажется, что больше самих спортсменов, переживают главные болельщики - родители. Каждый поддерживает свое чадо как может. Еще бы, некоторые из участников только недавно начали осваивать езду на велосипеде, но дошли до финиша.

«Это весело, это полезно для хорошего настроения. Погода не помеха, особенно для детей. Мы со своими друзьями, мы целой компанией, поэтому нам очень весело», - рассказывает мама участника спортивного праздника «Велодетство» Светлана Циглина.

Главная цель праздника, по словам организаторов - напомнить детям, что летние каникулы можно провести, не только весело, но и с пользой для здоровья.

«Конечно, для массовости - это в первую очередь. Пропаганд ЗОЖ. То, что мы обращаем внимание на самое маленькое поколение, мы вкладываем в него. Это будущее нашей нации. Нашей страны», - заключил председатель Комитета по физической культуре и спорту Октябрьского района Уфы Рустем Камалдинов.

Фестиваль, пусть и под проливным дождем, получился ярким и интересным. Маленькие спортсмены говорят, что получили бодрый настрой на все лето вперед.

5 июня