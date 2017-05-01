В Уфе прошел праздничный митинг

Праздник Мира и труда в Уфе, как и в других городах страны, отметили митингом. На площади перед Домом профсоюзов собрались тысячи человек. Главный лозунг митинга: «За достойную зарплату, занятость, социальные гарантии!».



В международный день Солидарности трудящихся в Уфе, как и во многих других городах страны, прошел торжественный митинг. К Дому профсоюзов республик пришли несколько сотен человек.

За достойную зарплату, занятость и социальные гарантии. Таковы были основные требования трудящихся. Кроме того, в своих выступлениях представители профсоюзов затронули и тему перехода на аутсорсинг. Новая система коснется многих работников бюджетной сферы. И переход на аутсорсинг не должен ущемлять права, отмечали они в своих выступлениях.

«Можно говорить, что все лозунги связаны с социальными гарантиями человека труда. Они сегодня будут звучать. Кстати, мы будем раздавать резолюцию митинга, в котором постарались собрать требования, которые должны дойти до разного уровня властей», - говорит заместитель председателя Федерации профсоюзов Валерий Апокин.

От имени главы республики уфимцев поздравил заместитель премьер-министра Правительства Салават Сагитов. Он отметил, что в республике уже сделано немало для того, чтобы доходы населения росли.

«Очень много вопросов, которые требуют решения на сегодняшний день. Вместе с тем, с удовлетворением хочу отметить, что все те сложные моменты, которые есть, они решаются в нормальном человеческом диалоге. В постоянном нашем взаимодействии», - сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

С праздником трудящихся поздравил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

«В столице уделяется серьезное внимание улучшениям условия труда, оздоровлению работников бюджетных учреждений, детей и подростков. Впереди еще очень много дел, направленных на улучшении жизни уфимцев. Мы убеждены, что совместными усилиями мы сделаем город Уфу еще красивее и комфортнее», - заключил Ирек Ишмухаметович.

Немало на митинге говорили и о том, что необходимо продолжать повышать сознательность как работодателей, так и трудящихся. Только так можно полностью искоренить безработицу, массовые сокращения, серые и черные зарплаты в конвертах.

1 мая