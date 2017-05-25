В Уфе прошел праздник многодетных семей

В Уфе на празднике многодетных семей о секретах счастливой жизни рассказала пара, которая отмечает 70 лет супружества. Сам праздник организовал городской союз женщин. Среди участников 15 супружеских пар из разных районов столицы, а также их дети.



Мукаддас Набиуллович познал секрет долгой и счастливой жизни. В этом году ему исполнилось 90 лет, а его супруге Марьям Гайсиновне - 89. Недавно чета Хайбуллиных отметила так называемую "благодатную" дату - 70 лет со дня свадьбы. Хотя знают друг друга намного раньше: вместе росли и учились в одном классе. Имеют двоих детей, четырех внуков и 8 правнуков.





«Мы ни разу не дрались, ни разу не разошлись за этот период. Живем. Конечно, бывают стычки, без этого жизнь не жизнь. Когда в семье жена беспокоится заботится, это 90% успеха в семье и долголетия», - уверен Мукаддас Хабибуллин.

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж ненадолго погрузился в хаос детского сада. Городской союз женщин собрал здесь 15 многодетных семей из разных районов столицы. Отличников семейного дела. У каждого из них по 5-6 детей. А это достойно уважения, признаются организаторы.



Подобные мероприятия в столице Башкортостана проходят с завидной периодичностью. Причем в последние годы активную помощь в реализации подобных встреч оказывают отцы семейств.



Участники праздника уверены, что семья - это самое важное, что есть у каждого из нас. И от того, насколько крепки родственные узы своими устоями и традициями, во многом зависит благополучие всей страны.







Рафаэль Хакимов

26 мая