В Уфе прошел праздник "Молодёжь - сердце республики"

Почему так важно платить налоги? Ответ на этот вопрос был представлен в весьма оригинальной форме в ходе праздника, который состоялся на площадке Лайфстайл центра «Башкирия». Праздничное мероприятие приурочили к предстоящему Дню Республики. Главными гостями красочного представления стали учащиеся образовательных учреждений.



"Молодёжь - сердце республики"- под таким названием в столице, состоялось масштабное праздничное мероприятие, которое по праву уже стало доброй традицией. Прививать правильные ценности подрастающему поколению - такую задачу ставят перед собой организаторы, среди которых - Комитет по делам молодёжи города Уфы, Центр содействия молодёжи, а также Управление федеральной налоговой службы. Гостей праздника ожидала насыщенная спортивно-музыкальная программа.





Мероприятие приурочено ко Дню Республики. Поздравить студентов и гостей столицы приехали представители администрации, а также спортсмены и творческие коллективы города.



Одним из организаторов танцевального флешмоба выступило республиканское Управление налоговой службы. Выступление было нацелено на то, чтобы напомнить гражданам о необходимости своевременной уплаты налогов.





«Налогоплательщики - это залог стабильности и развития нашей республики и всей страны, поэтому очень важно, чтобы из молодого поколения выросли ответственные граждане с достоинством, исполняющие установленные конституцией РФ обязанности по уплате налогов», - считает и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Гузель Вахитова.



Во флэшмобе приняли участие студенты столичных вузов. Как признаются сами участники, подобные мероприятия действительно необходимы.



До конца года осталось лишь два месяца, а задолженность граждан республики по имущественным налогам по данным на октябрь месяц составила уже свыше 2 млрд рублей, большая часть этой суммы приходится на транспортный и земельный налоги.







Анастасия Платонова

9 октября