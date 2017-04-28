В Уфе прошел праздник «Студенческой весны»

Праздник венчал итоговый концерт.

Коллектив народной студии циркового искусства Алена - гордость Бирского филиала БашГУ. Без них не обходится ни один праздник в вузе. Им же выпала честь представить учебное заведение на гала-концерте фестиваля «Студенческая весна – 2017».

«Я приезжаю сюда уже второй год. Но волнение все равно есть. У нас все-таки цирковая студия. Опасные трюки. Но мы все равно справимся», - рассказывает студентка Бирского филиала БашГУ Лейсан Муфазалова.

В республике 100 тысяч студентов. 30 тысяч из них приняли участие в фестивале. То есть, каждый третий смог показать свои таланты. С праздником весны и молодости их поздравил Рустэм Хамитов.

«Я поздравляю вас с приходом «Студенческой весны»! Это замечательный, красивый, симпатичный праздник. Это праздник молодости, талантов, умения и всего того, что сопровождает студенческую жизнь», - сказал глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

После концерта у студентов начинается не менее горячая пора. Впереди летняя сессия.

1 мая