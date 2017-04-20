Светофоры, регулировщики с жезлом в руках и самодельные машины. В Уфе прошел республиканский конкурс творческих постановок «Дети рождаются жить». Школьники со всего Башкортостана продемонстрировали свое актерское мастерство и знания правил дорожного движения.





У «Дебюта» дебют. Ребята из одноименной театральной студии Иглинского района впервые выступили на большой сцене. К республиканскому конкурсу второклассники подготовились основательно. На это у школьников ушло почти 4 месяца. Сначала они познавали правила дорожного движения и учились актерскому мастерству, а через некоторое время придумали сюжет к композиции «Три веселых цвета».

«Сюжет рассказывает, что цвета поссорились у нас сначала, разбежались, начался хаос естественно, потому машины без светофора не могут. И потом они все-таки подумали, что надо дружить. Поэтому у нас как бы подоплека идет такая, что еще помимо ПДД у нас дружба есть», - говорит руководитель театральной студии «Дебют», МБОУ СОШ №4 с. Иглино Ирина Кравчук.

Правила дорожного движения - это общая тема всех коллективов. В течение 10 минут команды показывают мини-спектакли, шуточные сценки и монологи на знания правил дорожного движения. Так, ребята со всего Башкортостана соревнуются за звание самых добросовестных пешеходов и призовые места.

«Они через творчество, через театрализованные постановки изучают очень серьезную тему - это правила дорожного движения, это жизнь. Поэтому я надеюсь, я уверен, что ребята и сами изучат и расскажут другим, как правильно», - рассказывает член жюри конкурса «Дети рождаются жить» Александр Огнев.

Конкурс «Дети рождаются жить» прошел во второй раз. Впервые его провели в прошлом году, и с тех пор он набрал немалую популярность. Если в 2016 году в финал творческого состязания прошли 12 команд, то в этом году - 20. Его цель - пропаганда правильного поведения на дорогах. Детям важно с самых ранних лет объяснять, как важно не нарушать правила дорожного движения, отметил главный госавтоинспектор Башкортостана.

«С раннего возраста, уже в 4-5 классе, как бы 10 лет, когда им именно театрализованное представление по правилам дорожного движения это наверно самое такое правильное и человек лучше усваивает. Я думаю, и другие усвоят. И, по крайней мере, они расскажут другим, что вот такое мероприятие есть. Я думаю - это будет популяризация ПДД, популяризация темы, что дети родились для того, чтобы долго жить»,-заключил главный госинспектор безопасности дорожного движения РБ, начальник УГИБДД МВД РФ по РБ Динар Гильмутдинов.

В этом году в республике произошло 60 ДТП с участием детей. 6 ребят погибли, 65 получили травмы. Статистика неутешительна. Во многом происшествия произошли из-за того, что пострадавшие просто не знали правильного поведения на дороге. Подобные конкурсы - это своего рода словесный способ спасти детские жизни, считают организаторы.Гульнара Ситдикова





20 апреля