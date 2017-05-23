В Уфе прошел Совет по науке при главе Башкортостана

Вопросы развития нефтехимического комплекса региона обсудили сегодня на Совете по науке при главе Башкортостана. Заседание прошло в рамках Российского нефтегазохимического форума и пятнадцатой юбилейной выставки «Газ. Нефть. Технологии», которая открылась накануне.

Развитие нефтегазохимии - одно из приоритетных для республики и страны в целом. Имея 8 процентов мирового запаса «черного золота», Россия занимает чуть больше 3 с половиной % мирового объема нефтехимической продукции. По словам, главы региона это связано с нежеланием проведения модернизации некоторых предприятий.

«В свое время мы на одно предприятие обращались, где есть и хлор. Где есть органика. В общем, чтобы можно было попытаться посмотреть это производство. Нет неинтересно. На другое-нет не интересно. На третье - нет, не интересно. Ну, а что тогда интересно? Я понимаю, что здесь сидят технические руководители предприятий. Они не отвечают за маркетинговую политику, за развитие предприятия. Ну, вы достучитесь до своих начальников. Ну, это же колоссальный рынок», - говорит глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

Нефтехимическая продукция занимает всего 2 с половиной % ВВП России. Учитывая, динамичность развития этой отрасли в мире, наша страна уступает позиции. Сырье для нефтехимического производства в республике в профиците. Проблема наблюдается в поддержке инновационных разработок.

Перспектива нефтехимии зависит от разработки, внедрения современных конкурентоспособных на мировом рынке, технологий переработки углеводородного сырья. А также технологи основанной на применении природного газа попутно нефтяного газов.

Глава республики заверил, что в Башкортостане будут выделяться научные гранты. Основной их целью будет поддержка инновационных разработок в сфере нефтехимического производства.

«Пусть нас считают промышленники идеалистами. Пускай, знаете, идеалисты все равно в мире нужны. Над нами подсмеиваются, я вот уже вижу, как промышленники уже перешептываются. Ну, продолжайте грузить сотни миллионов тонн за бугор. Продолжайте. И покупать пиджаки, башмаки и весь пластик импортный. Продолжайте. Вы такими темпами страну приведете, знаете куда», - заключил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

Дамир Вахитов

24 мая