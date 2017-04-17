В Уфе прошел «Урок мужества»

Пока мы помним прошлое - у нас есть будущее. Под таким девизом состоялся урок мужества в школе №112 в Калининском районе столицы. Около сотни старшеклассников встретились с ветеранами и смогли задать интересующие вопросы.

Уроки для старшеклассников школы номер 112 Калининского района Уфы начались сегодня с просмотра кадров из известного фильма «Офицеры». Это не классный час и не занятие по истории, а урок мужества. На встречу с ребятами пришли ветераны войны, участники боевых действий на Северном Кавказе, а также сотрудники Центра общественной безопасности. Они рассказали школьникам о войне, и о том, как важно добиваться намеченных целей.

«Молодежи не хватает, особенно если говорить о патриотическом воспитании это не хватает правды. Потому что информация много в интернете, Телевидения, газет. Правда , чтобы они выбрали и встали на жизненный путь. Главная наша цель - чтобы выбрали профессию стали достойными гражданами России», - говорит начальник отдела профилактики правонарушений управления общественной безопасности по Калининскому району Борис Гордеев.

«Есть яркий пример, когда была упущена работа военно-патриотического воспитаний. Это было на Украине как молодежь зомбировали. Как была упущена эта работа и что сейчас они получили», - рассказывает председатель первичной общественной организации «Боевое братство» по Калининскому району Уфы, ветеран боевых действий на северном Кавказе Альберт Юмагулов.

К сожалению, в Уфе ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. В Калининском районе столицы проживают 76 участников войны. Поэтому для учащихся такие встречи, можно сказать, на вес золота.

«Для нас это великая честь общения с ветеранами, потому что с каждым годом становиться меньше и пока они живы - дива память», - заключила ученица 10 класса школы №112 Калининского района Уфы Розалия Махмутова.

Подобные уроки мужества в преддверии празднования Дня Победы пройдут во многих школах столицы. Несомненно, это уникальная возможность встретиться с участниками боевых действий и узнать о войне из первых уст. Ведь без прошлого, как известно, не бывает будущего.





17 апреля