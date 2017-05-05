В Уфе прошел Вальс победы

В Уфе в преддверии 9 мая состоялся необычный флешмоб. Более 500 студентов объединились, чтобы вместе станцевать вальс, который их бабушки и дедушки исполняли в годы войны. Свой порыв молодые люди посвятили всем ветеранам Башкортостана и своим семьям.

Площадка перед «Конгресс-холлом» превратилась в настоящий танцпол под открытым небом. Под песни военных лет молодые люди одновременно закружились в вальсе Победы. 500 человек: студенты из разных вузов и сузов республики – участие приняли все желающие. Причём большинство – непрофессиональные танцоры.

«Мы весь наш танец посвящаем нашим прадедам, прабабушкам, дедам, которые отслужили, некоторые не вернулись с войны», - говорит участник акции Ольга Иванова.

Свое выступление ребята готовили в течение недели. Жанр выбран не случайно — вальсом советские солдаты в 1945 году отмечали освобождение Вены. И не смотря на погодные условия: холодные +8 градусов и шквалистый ветер, они все же смогли исполнить задуманное. Каждый грелся, как мог.

По словам организаторов, целью акции является поднятие патриотического духа и формирование более плотного сотрудничества между вузами города. И, похоже, этот контакт случился - акция памяти проходит второй год подряд.

По словам организаторов и активистов, ровно через год они постараются увеличить количество участников в честь предстоящего 73-летия Великой победы. И показать, что память о войнах будет жить еще очень долго.

Рафаэль Хакимов

5 мая