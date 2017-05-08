В Уфе прошла 69-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной Войне. Участниками стали школьники, студенты, работники предприятий и организаций. Глава столичной Администрации пожелал спортсменам удачи.





«В этот день я хочу пожелать участникам соревнования успехов, хороших результатов, самое главное - обойтись без травм, всем замечательно провести время, всем еще раз поздравляю с праздников. Удачи всем!», - напутствовал участников глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Полторы тысячи участников, пять забегов, общая длина эстафеты больше двух с половиной километров.



Известные, титулованные легкоатлеты, победители и призеры международных соревнований в этот день также стали частью грандиозного праздника.



У каждого из участников своя история в жизни и в спорте. На уфимском пробеге спустя 61 год Александр Петрович встретил свою подругу молодости.





В «Забеге мира», где участвовали все желающие, лучшей стала Юлия Васильева, а среди мужчин - Роман Шарифуллин. Победители получили памятные призы, но позитивные эмоции от праздника достались всем желающим.









Гульнара Ситдикова, Иван Уральский

8 мая