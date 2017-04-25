В Уфе прошла акция «Добрые дела»

Клубника, баклажан, рыба и сердце на сцене школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Переодетые медики порадовали воспитанников учреждения развлекательной и то же время познавательной программой. Праздник прошел в рамках благотворительной акции «Добрые дела».

С уверенностью школьники отвечают и на вопрос, «Какой продукт полезен для зрения». Ребята или плохо видят своих гостей или не видят вообще. Но, не смотря на эти, неподдельные улыбки на лицах говорят о том, что праздник доставляет им колоссальную радость.

Это - не просто праздник. Здесь в игровой форме у школьников проверяют эрудицию на тему здоровья. Вместе с детьми врачи в костюмах персонажей из придуманной страны Витаминии разгадывают загадки и читают стишки. Так ребята получают новые знания о правильном питании и о здоровом образе жизни.

Эти дети в некоторых сферах - талантливее своих зрячих сверстников. К примеру, юная певица Камила Рахимова обладает совершенным слухом. Сложную песню она спела как настоящий профессионал.

Помимо песня девочка участвует в международных соревнованиях по плаванию.

«Это действительно очень разные сферы. Но когда я пою, я могу дарить людям частичку своего тепла, своей радости, свои эмоции какие-то и получить от них отдачу. То есть если им это нравится, то и мне. Я испытываю радость от этого. А плавание - оно позволяет доказать себе, что ты на многое способен. Вообще в любом виде спорта в первую очередь ты борешься самим с собой», - сказала Камила Рахимова.

Праздник для ребят организовали депутаты городского совета столицы. В подарок принесли игры, адаптированные для слабовидящих, и, конечно, - экологически чистые продукты. Главное в подобных акциях - объяснить детям, как важно сохранить здоровье смолоду, считают организаторы.

«Мы объясняем детям, почему важно сохранить здоровье, а не лечить потом последствия потерянного здоровья. И надо сказать, что дети они более гибкие, они легче отзываются на наши призывы», - заключила депутат Городского совета Уфы Ирина Николаева.

Сейчас в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей обучаются 170 школьников со всего Башкортостана. Многие из них живут далеко от дома. И потому во внимании они нуждаются как никто другой, уверены организаторы.

Гульнара Ситдикова

25 апреля