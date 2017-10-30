В Уфе прошла акция «Горький ветер памяти»

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Сегодня вспоминают о безвинных людях, отправленных в лагеря, ссылки, лишенных жизни в годы сталинского террора и после него. Памятные мероприятия прошли во многих городах страны. В Уфе акция "Горький ветер памяти" состоялась у памятника жертвам политических репрессий в сквере имени 50-летия Победы.

«Пять лет я отсидел. С 1948 по 1953. После смерти Сталина брат ездил в Президиум Верховного Совета и добился моего освобождения. Эта скорбь останется навсегда, пока мы живы. Так что мы должны помнить, должны не забывать. Вот такая судьба», - рассказывает Карнук Гарибян.

«Это моя мама. Ей здесь 18 лет. Она была репрессирована в Крыму по национальному признаку. Она была в ссылке на лесоповале 3 года. После окончания ВОв их реабилитировали, но на спецпоселении она продолжала оставаться до 1956 года», - говорит Артур Латыпов.

«Я сегодня вспоминаю маму и папу, которые жили в Кармаскалах. Приехали к моим родителям и забрали. Была разнарядка из Москвы, чтобы из Башкирии выслали такое-то количество людей в Сибирь для строительства шахты, домов, рудников и так далее», - комментирует Фаузия Кильдиярова.

«Более 50 тысяч жителей республики в 30-50-е годы прошлого века были репрессированы, подвергались арестам, необоснованным гонениям. Это надо всегда помнить, чтобы никогда не совершать ошибок прошлых лет», - рассказывает заместитель Главы администрации Уфы Рустем Газизов.

30 октября

Даже спустя семь десятилетий, от воспоминаний о тех страшных годах наворачиваются слезы. Миллионы сломанных судеб, расстрелянных, сосланных, сгинувших в лагерях. Семью крымских армян Гарибян отправили на спецпоселение в Башкортостан в 1944 году. После войны брат-фронтовик забрал подростка Карнука к себе в Молдавию. За самовольный выезд 17-летнего юношу осудили на 20 лет каторжных работ.На акцию "Горький ветер памяти" к памятнику жертвам политических репрессий пришли десятки уфимцев. Многие - с фотографиями погибших родных.Цветы к мемориалу несут родные и близкие, дети, внуки и правнуки тех, чьи жизни были исковерканы кровавым режимом. Их истории - живая память о тех страшных годах, горе, память о котором передается из поколения в поколение.Память безвинно осужденных почтили минутой молчания. Представители православного и мусульманского духовенства провели поминальную панихиду. Репрессии коснулись всех слоев советского общества: интеллигенции, рабочих, крестьян, духовенства, военных, партийной номенклатуры.Точное число репрессированных жертв режима до сих пор неизвестно. По оценкам некоторых историков, может достигать более десяти миллионов человек. Другие называют еще более страшную цифру: с 1917 года - 66 миллионов безвинно пострадавших, замученных, убитых.