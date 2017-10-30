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В Уфе прошла акция «Горький ветер памяти»

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Сегодня вспоминают о безвинных людях, отправленных в лагеря, ссылки, лишенных жизни в годы сталинского террора и после него. Памятные мероприятия прошли во многих городах страны. В Уфе акция "Горький ветер памяти" состоялась у памятника жертвам политических репрессий в сквере имени 50-летия Победы.

Даже спустя семь десятилетий, от воспоминаний о тех страшных годах наворачиваются слезы. Миллионы сломанных судеб, расстрелянных, сосланных, сгинувших в лагерях. Семью крымских армян Гарибян отправили на спецпоселение в Башкортостан в 1944 году. После войны брат-фронтовик забрал подростка Карнука к себе в Молдавию. За самовольный выезд 17-летнего юношу осудили на 20 лет каторжных работ.

«Пять лет я отсидел. С 1948 по 1953. После смерти Сталина брат ездил в Президиум Верховного Совета и добился моего освобождения. Эта скорбь останется навсегда, пока мы живы. Так что мы должны помнить, должны не забывать. Вот такая судьба», - рассказывает Карнук Гарибян.

На акцию "Горький ветер памяти" к памятнику жертвам политических репрессий пришли десятки уфимцев. Многие - с фотографиями погибших родных.

«Это моя мама. Ей здесь 18 лет. Она была репрессирована в Крыму по национальному признаку. Она была в ссылке на лесоповале 3 года. После окончания ВОв их реабилитировали, но на спецпоселении она продолжала оставаться до 1956 года», - говорит Артур Латыпов.

Цветы к мемориалу несут родные и близкие, дети, внуки и правнуки тех, чьи жизни были исковерканы кровавым режимом. Их истории - живая память о тех страшных годах, горе, память о котором передается из поколения в поколение.

«Я сегодня вспоминаю маму и папу, которые жили в Кармаскалах. Приехали к моим родителям и забрали. Была разнарядка из Москвы, чтобы из Башкирии выслали такое-то количество людей в Сибирь для строительства шахты, домов, рудников и так далее», - комментирует Фаузия Кильдиярова.

Память безвинно осужденных почтили минутой молчания. Представители православного и мусульманского духовенства провели поминальную панихиду. Репрессии коснулись всех слоев советского общества: интеллигенции, рабочих, крестьян, духовенства, военных, партийной номенклатуры.

«Более 50 тысяч жителей республики в 30-50-е годы прошлого века были репрессированы, подвергались арестам, необоснованным гонениям. Это надо всегда помнить, чтобы никогда не совершать ошибок прошлых лет», - рассказывает заместитель Главы администрации Уфы Рустем Газизов.

Точное число репрессированных жертв режима до сих пор неизвестно. По оценкам некоторых историков, может достигать более десяти миллионов человек. Другие называют еще более страшную цифру: с 1917 года - 66 миллионов безвинно пострадавших, замученных, убитых.



Автор: Рида Нурмухаметова
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