В Уфе прошла акция «Пропусти меня первым!»

Сегодня в Уфе прошла профилактическая акция «Пропусти меня первым!». Учащиеся школы № 26 вместе с сотрудниками столичной Госавтоинспекции вышли на оживленные улицы города. Ребята напомнили водителям о том, как важно пропускать пешеходов.

С такой необычный просьбой к уфимским водителям обращались ученики начальных классов. Сегодня школьники в роли инспекторов ГИБДД. Правда, штрафовать автолюбителей они не могут. Но у них в арсенале другой действенный метод воздействия на взрослых - рисунки о недетской проблеме.

«Мы считаем, что эта акция действительно очень важная ведь пропускать пешеходов это главное: водители приобретают уважение по отношению к себе. Просим наших водителей пропускать пешеходов сохранить жизнь и обратить внимание на соблюдение правил дорожного движения»,- говорит преподаватель школы № 26 Флорида Идрисова.

Профилактическая акция «Пропусти меня первым!» направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Она проходит в рамках операции «Пешеход», которая стартовала в Уфе с 1 апреля.

«Проводим профилактическую акцию «Пропусти меня первым», чтобы привлечь внимание, как пешеходов, так и водителей к проблеме травматизма на дорогах, ведь за 3 месяца текущего года на территории города произошло 132 дорожно-транспортных происшествия. В которых пострадали пешеходы», - рассказывает начальник отделения по пропаганде ГИБДД УМВД по Уфе Ильдар Ихсанов.

Многих водителей малыши на дороге привели в замешательство. Но все, же многие соглашаются с тем, что благодаря таким акциям в городе станет гораздо меньше аварий с участием пешеходов.

Тем не менее, не все водители притормаживают перед знаком «Пешеходный переход». А пропускают людей, переходящих дорогу в неположенном месте, и вовсе единицы. В таких случаях виноваты и водители, и пешеходы, напоминают госавтоинспекторы.

«Водителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей за то, что не пропустили пешеходов в неустановленном месте. А пешеходу грозит штраф 500 рублей либо предупреждение. Самое главное для нас сохранение жизни, как водителей, так и пешеходов», - заключил начальник отделения по пропаганде ГИБДД УМВД по Уфе Ильдар Ихсанов.

За три месяца только в Уфе в результате наездов 134 пешехода получили травмы, один - погиб. Госавтоинспекторы не перестают повторять: желание сэкономить время не оправдывает риск, которому подвергают и себя, и водителей те, кто перебегает дорогу в неположенном месте.

14 апреля