В Уфе прошла акция «Розовая ленточка»

Уфа поддерживает эстафету здоровья и принимает участие во всероссийской акции по раннему выявлению рака молочной железы «Розовая ленточка» уже не первый год. В столице республики кабинеты с розовой ленточкой работают по четырем адресам: в поликлиниках №1, №32, №46, а также по улице Максима Рыльского в поликлинике №43. Специалисты уверены - ранняя диагностика рака груди дает наилучшие шансы на его излечение.

Рак молочной железы - лидер по заболеваемости раком среди женщин. Несмотря на то, что медицина не стоит на месте - волшебной таблетки против этого недуга ещё так и не придумали. Цифры год от года растут. А представительницы прекрасной половины человечества за повседневными делами и хлопотами не обращают на первые признаки недуга внимание.



Несмотря на то, что акция бесплатная и ежегодно можно пройти обследование, тем не менее количество заболевших увеличилось на 30% за последние 10 лет.



Столичные поликлиники сознательно поддерживают всероссийскую акцию борьбы против рака "Розовая Лента". Её цель своевременно выявить и вылечить онкологические заболевания. Для этого уфимкам, в минувшие выходные на базе поликлиники №43 предлагалось пройти полное обследование - УЗИ молочной железы, маммографию, осмотр специалиста, а также воспользоваться лабораторными услугами. В Уфе всероссийская акция продлится до 13 октября и завершится в столичном Онкоцентре.



К сожалению, если запустить заболевание, возможен летальный исход. Именно поэтому каждая женщина должна знать каковы первые признаки рака груди и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Вовремя распознав врага - приговора можно избежать. Недуг, выявленный на ранних стадиях, в 98% случаев излечим.







Анастасия Платонова

25 сентября