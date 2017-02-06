В Уфе прошла донорская суббота

В Уфе, как и в других городах России, прошла донорская суббота. Двери медицинского заведения были открыты с самого утра и до обеда. Сдать кровь пришли почётные доноры и те, кто впервые решил поучаствовать в этой социальной акции.

6 февраля

Процедура сбора биоматериала в выходной день ничем не отличается от будней. Доноров проверяют согласно медицинским стандартам. Несмотря на выходной день поделиться частичкой себя пришло 210 человек. Всего же с начала года на республиканской станции переливания крови сдали 3 с половиной тонны крови. По словам специалистов этого количества достаточно, чтобы обеспечить потребности лечебного учреждения.