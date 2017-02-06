В Уфе прошла гаражная распродажа

Любой желающий мог выставить на прилавок свои вещи или наоборот купить что-то с приличной скидкой.



Замысловатые аксессуары, предметы интерьера, книги, диски, игрушки. На гаражной распродаже каждый мог найти что-то для себя по весьма демократичным ценам. Руслан Галиев на гараж-сейле уже во второй раз. За это время, говорит мужчина, появились не один десяток клиентов, которым по душе его творческие работы.



Западное веяние становится все популярнее в Уфе. В столице республики это не первое мероприятие подобного рода. Формат акции позаимствован у американцев, где довольно часто люди выходят на улицу и организуют распродажу вещей, которые они уже не использовали в обиходе. Это не способ заработка, скорее сезонная разгрузка полок и чердаков.





«Уже второй раз мы проводим это мероприятие и предоставляем место абсолютно всем желающим: это могут быть люди, которые занимаются хенд-мейдом мастерством, это могут быть полноценные дизайнеры, это могут быть просто люди, которые хотят продать какие-то ценные вещи, которые им ценны душевно и морально, но они не вписываются в их жизнь в данный момент и они не готовы их выкинуть, но согласны подарить им новую жизнь у нового хозяина. Они приходят на нашу площадку, и мы им представляем полную свободу действий», - говорит организатор гаражной распродажи Ляйсан Насырова.



Как часто проводить такую распродажу организаторы еще не решили. Возможно, она станет сезонной, а возможно ежемесячной. Так что у уфимцев еще не раз появится возможность порадовать себя и окружающих уникальными вещами, купленными на гараж-сейле.

6 февраля